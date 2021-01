Sampdoria-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per: Ranieri ritrova Quagliarella dal primo minuto, supportato alle spalle da Verre. Nell’torna titolare Zeegelaar dopo il turno di riposo, a centrocampo Walace prende il posto di Arslan. In avanti c’è Lasagna dal primo minuto nonostante la possibilità che lasci i bianconeri in questa sessione invernale di mercato.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri.(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.