Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sicuro La notte dei record di Cristiano Ronaldo: uno è sicuro, l’altro…è in forse Il Posticipo Ronaldo sicuro: "Juve forte, ma l'Inter può credere allo Scudetto. Lautaro? Mi piace perché non ha paura di niente"

Mai". Pesa più Ronaldo per la Juve o Lukaku per l’Inter? "Come chili, Lukaku di sicuro: sposta anche gli alberi... Molto diversi, un punto in comune: quando hai un giocatore così, fai fatica a non ...

Ronaldo: "L'Inter ha quattro fattori per lo Scudetto. Chissà quanto sarei andato veloce insieme ad Hakimi"

Inter-Juventus vista dal Fenomeno: Ronaldo, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della partitissima di domani sera a San Siro, tra i ricordi legati al duello nerazzurro e bianconero ...

