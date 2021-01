Protesta “IoApro”, nel locale milanese balli, tavoli pieni e niente distanze: “Pandemia non è come ci raccontano. Contagi? Non abbiamo paura” (Di sabato 16 gennaio 2021) “La Pandemia non esiste come ce la dicono loro”. Mary è la titolare della Parrilla Mexicana un ristorante messicano di Milano, che ieri sera ha aderito alla Protesta dei ristoratori #IoApro servendo la cena nonostante i divieti. Così un centinaio di persone si è seduta ai tavoli tra nachos, tequila e perfino una coppia di ballerini che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti. Tra i tavoli non sembra esserci la paura né del Contagio, né delle multe. Tanto che molti clienti parlano e brindano senza mascherina. “Non temo il Contagio qui, ma quando vado a lavoro sui mezzi pubblici” racconta uno dei ragazzi seduti al tavolo. Poco più in là le forze dell’ordine in borghese ha iniziato a identificare tutti i presenti e a multare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) “Lanon esistece la dicono loro”. Mary è la titolare della Parrilla Mexicana un ristorante messicano di Milano, che ieri sera ha aderito alladei ristoratori #servendo la cena nonostante i divieti. Così un centinaio di persone si è seduta aitra nachos, tequila e perfino una coppia di ballerini che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti. Tra inon sembra esserci lané delo, né delle multe. Tanto che molti clienti parlano e brindano senza mascherina. “Non temo ilo qui, ma quando vado a lavoro sui mezzi pubblici” racconta uno dei ragazzi seduti al tavolo. Poco più in là le forze dell’ordine in borghese ha iniziato a identificare tutti i presenti e a multare la ...

