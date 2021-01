'Ndrangheta: con oltre 300 imputati parte il secondo maxi processo della storia d'Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) Milano, 16 gennaio 2021 - Non è solo un fatto calabrese. L'avvio del maxi processo "Rinascita-Scott" contro i clan della 'Ndrangheta nel Vibonese, che si apre f ra imponenti misure di sicurezza nell'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) Milano, 16 gennaio 2021 - Non è solo un fatto calabrese. L'avvio del"Rinascita-Scott" contro i clannel Vibonese, che si apre f ra imponenti misure di sicurezza nell'...

Milano, 16 gennaio 2021 - Dal cuore della Calabria alle metropoli lombarde. Le radici dei clan di ‘ndrangheta finiti alla sbarra nel maxi processo “Rinascita-Scott” sono penetrate profondissime anche ...

Nell'aula bunker oltre 300 imputati, più di 400 capi di imputazione e circa 600 avvocati. Alla sbarra cosche con ramificazioni in Lombardia. Ficarra e Picone: "Rompiamo il silenzio" ...

