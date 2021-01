Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo quella relativa alla positività al Covid-19 di Victor Osimhen , non ancora guarito, il Napoli deve registrare un'altra brutta notizia sul fronte sanitario. Già, perché in giornata è emerso che ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo quella relativa alla positività al-19 di Victor Osimhen , non ancora guarito, ildeve registrare un'altra brutta notizia sul fronte sanitario. Già, perché in giornata è emerso che ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli annuncia: Fabian Ruiz positivo al Covid-19 ? - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Fabian Ruiz positivo al covid-19 Il giocatore è in isolamento presso la sua abitazione #SkySport… - SkySport : Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid: salterà anche la Supercoppa contro Juve - GianniIglesias : RT @CampiMinati: Due le casistiche che contano: 1. Domani per coerenza con Juve-Napoli, non si può giocare. 2. Mercoledì per coerenza con… - MartyCippy : RT @sscnnapoli: La SSCN comunica che i tifosi del Napoli che esultano per la positività di Fabián sembrano ufficialmente il cazzo. -