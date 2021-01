Musumeci (Sicilia) avverte: “Chiuderò scuole elementari e prima media se fra due settimane i dati saranno uguali” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Governatore Siciliano avvisa che in caso di numeri identici a quelli di oggi, fra due settimane chiederà anche le scuole primarie e le prime medie, le uniche rimaste in presenza dopo l'ordinanza del Ministero della salute che ha collocato la Sicilia in zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Governatoreno avvisa che in caso di numeri identici a quelli di oggi, fra duechiederà anche lerie e le prime medie, le uniche rimaste in presenza dopo l'ordinanza del Ministero della salute che ha collocato lain zona rossa. L'articolo .

