LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: via alla gara, Vittozzi in apertura per l’Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: Gruppo compatto ai 3.4 km con Vittozzi che è settima a 6?6 dalla vetta occupata da Pavlova, ora però serve un poligono più convincente in piedi da parte dell’azzurra. 14.52: Due errori per Vittozzi che con due ricariche copre i suoi bersagli. L’azzurra è settima a 10?4. In vetta la russa Pavlova con 1?4 di margine sulla svizzera Gasparin e 3?4 sull’ucraina Bilashko. Non bene la norvegese Tandrevold che con tre errori ha usato tre ricariche ed è 15ma a 43?8. 14.51: Molto bene Vittozzi, in testa all’ingresso del poligono. 14.49: Comanda sempre Tandrevold al km 1.4 con 0?8 di margine sulla vedese Brorsson e 1?0 sulla svizzera Gasparin. Sesta Vittozzi a 2?6, in controllo. Ci si avvicina al primo poligono (a terra). 14.47: Al ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55: Gruppo compatto ai 3.4 km conche è settima a 6?6 dvetta occupata da Pavlova, ora però serve un poligono più convincente in piedi da parte dell’azzurra. 14.52: Due errori perche con due ricariche copre i suoi bersagli. L’azzurra è settima a 10?4. In vetta la russa Pavlova con 1?4 di margine sulla svizzera Gasparin e 3?4 sull’ucraina Bilashko. Non bene la norvegese Tandrevold che con tre errori ha usato tre ricariche ed è 15ma a 43?8. 14.51: Molto bene, in testa all’ingresso del poligono. 14.49: Comanda sempre Tandrevold al km 1.4 con 0?8 di margine sulla vedese Brorsson e 1?0 sulla svizzera Gasparin. Sestaa 2?6, in controllo. Ci si avvicina al primo poligono (a terra). 14.47: Al ...

flamminiog : RT @OA_Sport: #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi, la Norveg… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi Norvegia… - OA_Sport : #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi,… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon @AleBergomi #1… - neveitalia : LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon… -