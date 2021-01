Incidente sul Garda: auto investe Kelderman e altri sei ciclisti della Bora di Sagan (Di sabato 16 gennaio 2021) La base a Peschiera del Garda. Oggi l'ultimo giorno di ritiro prima di spostarsi alle Canarie. In mattinata anche un tampone. Doveva essere una giornata di assoluto relax per la Bora-Hansgrohe di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021) La base a Peschiera del. Oggi l'ultimo giorno di ritiro prima di spostarsi alle Canarie. In mattinata anche un tampone. Doveva essere una giornata di assoluto relax per la-Hansgrohe di ...

Gazzetta_it : Incidente sul lago di #Garda: macchina investe #Kelderman e altri sei ciclisti della #Bora di #Sagan - repubblica : Incidente sul K2, precipita e muore alpinista spagnolo - BabboleoNews : #LaSpezia, intervento dei #VigilidelFuoco per un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Liguria e via Bra… - sportface2016 : #Ciclismo Incidente stradale a Peschiera del Garda: coinvolto Wilco #Kelderman e altri sei ciclisti della Bora-Ha… - Eu_Sou_O_Hacker : RT @Gazzetta_it: Incidente sul lago di #Garda: macchina investe #Kelderman e altri sei ciclisti della #Bora di #Sagan -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Incidente sul K2, precipita e muore alpinista spagnolo la Repubblica Incidente tra auto e moto a Podenzano. Centauro ferito

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 18.00 a Podenzano, in via Montegrappa. Per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto sono entrate in collisione. Ad avere l ...

Morto l'alpinista Sergi Mingote: è precipitato sul K2. Era impegnato nella discesa

L'alpinista spagnolo Sergi Mingote è morto a causa di una caduta sulle pendici del K2, in Pakistan. L'incidente si è verificato tra il campo 1 e il campo base ...

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 18.00 a Podenzano, in via Montegrappa. Per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto sono entrate in collisione. Ad avere l ...L'alpinista spagnolo Sergi Mingote è morto a causa di una caduta sulle pendici del K2, in Pakistan. L'incidente si è verificato tra il campo 1 e il campo base ...