"I Dpcm? Sono illegittimi". Battaglia legale per i ristoratori multati (Di sabato 16 gennaio 2021) Elena Ricci L'iniziativa dell'avvocato Valerio Verni, impegnato nella lotta alle mafie etniche e nostrane, che si schera al fianco di ristoratori e commercianti vessati da quasi un anno di Dpcm "A disposizione dei ristoratori che ieri sera, per disperazione, si Sono opposti al regime sanitario". È quanto ha detto l'avvocato Marco Valerio Verni, noto per essere il legale della famiglia di Pamela Mastropietro e zio della studentessa romana barbaramente uccisa e fatta a pezzi a Macerata da Innocent Oseghale, come confermato dal giudizio d'appello conclusosi sul finire dello scorso anno ad Ancona. Quella di Verni è una iniziativa di vicinanza morale e simbolica a una forma di protesta civile, messa in atto da tanti ristoratori vessati dalle nefaste conseguenze di quasi un ...

