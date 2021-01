Godzilla vs Kong e Space Jam 2: le prime scene nello spot di HBO Max sui film in arrivo nel 2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) Un breve video di HBO Max permette di vedere le prime scene di Godzilla vs Kong e Space Jam, oltre a nuove immagini degli altri titoli Warner. Godzilla vs Kong e Space Jam 2 sono tra i film inseriti in un video promozionale di HBO Max che regala qualche anticipazione dei titoli che negli Stati Uniti arriveranno in contemporanea nelle sale aperte e in streaming sulla nuova piattaforma. Nella breve anteprima condivisa online ci sono anche immagini tratti da progetti attesi come Suicide Squad: Missione Suicida, In the Heights e Dune. Nel video condiviso online si può vedere un epico scontro tratto da Godzilla vs. Kong e una brevissima scena di Space Jam: A New Legacy in cui Bugs Bunny ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) Un breve video di HBO Max permette di vedere ledivsJam, oltre a nuove immagini degli altri titoli Warner.vsJam 2 sono tra iinseriti in un video promozionale di HBO Max che regala qualche anticipazione dei titoli che negli Stati Uniti arriveranno in contemporanea nelle sale aperte e in streaming sulla nuova piattaforma. Nella breve anteprima condivisa online ci sono anche immagini tratti da progetti attesi come Suicide Squad: Missione Suicida, In the Heights e Dune. Nel video condiviso online si può vedere un epico scontro tratto davs.e una brevissima scena diJam: A New Legacy in cui Bugs Bunny ...

MarcoF15377905 : Avvistato Godzilla nel mediterraneo. State in casa.Dpcm valido fino gennaio 2022. Gennaio 2022 nuovo dpcm.… - cinespression : HBO Max mostra stralci da Space Jam 2, Godzilla Vs. Kong, The Suicide Squad e altro in un nuovo promo… - RedCapes_it : Warner rilascia un assaggio di Godzilla VS Kong, Space Jam 2 e degli altri film del 2021 - Luke_sDick : RT @MangaForevernet: ? HBO Max: la clip con le scene di Mortal Kombat, Godzilla vs Kong e gli altri film del 2021 ? ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Da Godzilla Vs Kong a Space Jam, un assaggio di tutti i film Warner in arrivo al cinema e su HBO Max… -