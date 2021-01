Giulia Michelini e Marco Bocci a C’è Posta per Te 2021, Video completo (Di sabato 16 gennaio 2021) Giulia Michelini e Marco Bocci a C'è Posta per Te ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021)a C'èper Te ...

IlContiAndrea : Ospiti domani a #cepostaperte Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama - WittyTV : Attori e grandi amici, Giulia Michelini e @MarcoBocci questa sera ci regaleranno grandi emozioni! Appuntamento alle… - AleSuperfici : RT @_hellotetectif: Giulia Michelini e Marco Bocci come ospiti per la settordicesima volta e noi MUTI domani 7 milioni 30% di share #CePost… - miricordodime : RT @_elisarcastic: Tweet di apprezzamento per la bravura, la bellezza e la dolcezza di Giulia Michelini perché lo merita #CePostaPerTe http… - desnolimits : RT @itciccio: Complimenti alla terapeuta di Giulia Michelini, quest’anno passi da gigante. #cepostaperte -