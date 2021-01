Gazzetta: Mertens sente ancora dolore alla caviglia (Di sabato 16 gennaio 2021) Domani il Napoli di Gattuso ritrova Koulibaly, Demme e Mertens, tre pedine fondamentali per il gioco soprattutto in vista della finale di Supercoppa contro la Juve. Gattuso, secondo la Gazzetta dello Sport, sta ancora valutando se schierarli tutti e tre dall’inizio o andarci più cauto Dei tre desta qualche preoccupazione è Mertens. Il belga ancora avverte un po’ di dolore alla caviglia sinistra. Qualcosa col quale dovrà convivere per un periodo, perché un giocatore con le sue caratteristiche spesso agisce sui cambi di direzione. Ma Dries vuole esserci contro la Juve e stringerà i denti domani per giocare almeno un tempo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021) Domani il Napoli di Gattuso ritrova Koulibaly, Demme e, tre pedine fondamentali per il gioco soprattutto in vista della finale di Supercoppa contro la Juve. Gattuso, secondo ladello Sport, stavalutando se schierarli tutti e tre dall’inizio o andarci più cauto Dei tre desta qualche preoccupazione è. Il belgaavverte un po’ disinistra. Qualcosa col quale dovrà convivere per un periodo, perché un giocatore con le sue caratteristiche spesso agisce sui cambi di direzione. Ma Dries vuole esserci contro la Juve e stringerà i denti domani per giocare almeno un tempo. L'articolo ilNapolista.

Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: fino a 9 titolari freschi, dubbio Mertens dall'inizio

