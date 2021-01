Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia | “cosa succede dietro le quinte del GF Vip”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Chenon corra buon sangue è stato evidente sin dalla prima puntata del GF Vip. La prima in Casa, da concorrente, la seconda in studio come opinionista si sono scontrate più e più volte. E la situazione non è migliorata quando la conduttrice e showgirl calabrese ha deciso di uscire dal reality andando quindi a raggiungere il gruppo degli eliminati durante le dirette. Tra le tante liti accese, quella che ha avuto più strascichi è sicuramente quella in cuiha dato della ‘gatta in calore’ aper il suo atteggiamento con Pierpaolo Pretelli. Lanon l’ha mandata giù e settimane dopo, quando era già in studio, Alfonso Signorini ha anche ripreso la sua opinionista per quella espressione. (Continua dopo la ...