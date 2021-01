Da Londra a Napoli con volo privato: scoperti passeggeri positivi a Capodichino (Di sabato 16 gennaio 2021) Due persone provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all’aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al Coronavirus e sono asintomatiche. La scoperta è avvenuta ieri all’Aeroporto di Capodichino, da parte del personale dell’Usmaf, l’Ufficio della Sanità Aerea, che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Due persone provenienti dae giunte ieri con unall’aeroporto disono risultate positive al Coronavirus e sono asintomatiche. La scoperta è avvenuta ieri all’Aeroporto di, da parte del personale dell’Usmaf, l’Ufficio della Sanità Aerea, che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid, positive 2 persone provenienti da Londra controllate in aeroporto - mattinodinapoli : Covid, positive 2 persone provenienti da Londra controllate in aeroporto - sdevincenzo : RT @rep_napoli: Covid: a Napoli con volo privato da Londra, due positivi [aggiornamento delle 13:41] - rep_napoli : Covid: a Napoli con volo privato da Londra, due positivi [aggiornamento delle 13:41] - LandiaInter : @marifcinter Forse lui era a Londra ma in una stagione il Napoli ha praticamente vinto lo scudetto. Poi è intervenu… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra Napoli Da Londra a Napoli col jet privato, 2 erano positivi al Covid: scoperti a Capodichino Fanpage.it Covid, a Napoli con volo privato da Londra: due passeggeri positivi

Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all’aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone antigenico rapi ...

Volo atterra da Londra a Napoli con due positivi

Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all'aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone antigenico rapi ...

Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all’aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone antigenico rapi ...Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all'aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone antigenico rapi ...