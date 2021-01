Covid, la strage di medici continua: 292. L’ultimo caduto è Ciavarella, sindaco-medico del Foggiano (Di sabato 16 gennaio 2021) L’ultimo caduto in servizio, per assistere i suoi pazienti, si chiamava Costantino Ciavarella. Aveva 64 anni ed era sindaco di Sannicandro Garganico. Con lui sale a 292 il numero dei medici italiani morti nella lotta al Covid 19. Nelle ultim ore, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri ha dato notizia anche del decesso per Covid di “Aldo Bacci. Bella persona, pensionato, già anche medico scolastico di Arezzo. E di Giuseppe De Vita di Trebisacce (Cosenza), medico del Servizio di emergenza territoriale 118. Ciavarella era sindaco e medico di base a San Nicandro Ha scosso anche il mondo politico pugliese, la morte di Costantino ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021)in servizio, per assistere i suoi pazienti, si chiamava Costantino. Aveva 64 anni ed eradi Sannicandro Garganico. Con lui sale a 292 il numero deiitaliani morti nella lotta al19. Nelle ultim ore, la Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri ha dato notizia anche del decesso perdi “Aldo Bacci. Bella persona, pensionato, già anchescolastico di Arezzo. E di Giuseppe De Vita di Trebisacce (Cosenza),del Servizio di emergenza territoriale 118.eradi base a San Nicandro Ha scosso anche il mondo politico pugliese, la morte di Costantino ...

