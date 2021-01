Covid in Campania, oggi 1.132 positivi e 23 morti: indice di contagio in calo ma crescono i ricoveri (Di sabato 16 gennaio 2021) Calar ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.132 positivi su 14.611 tamponi effettuati, 18 in meno di ieri ma con 485 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 gennaio 2021) Calar ancora la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.132su 14.611 tamponi effettuati, 18 in meno di ieri ma con 485 tamponi in...

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.132 positivi e 23 morti: indice di contagio in calo ma crescono i ricoveri - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania: resta stabile la curva del contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid: oggi 16.310 casi e 475 morti in Italia, rapporto al 6,3%

Covid: oggi 16.310 casi e 475 morti in Italia, rapporto al 6,3%. Sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, conteggiati da ieri) positivi al covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati ...

Coronavirus in Campania: sono oltre 1100 i nuovi casi, ancora 23 decessi

CAMPANIA – E’ stato diffuso poco fa il consueto aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Campania. Questi i numeri di oggi: Positivi del giorno: 1.132 (di cui 1 caso identificato da test antigenico ...

Covid: oggi 16.310 casi e 475 morti in Italia, rapporto al 6,3%. Sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, conteggiati da ieri) positivi al covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati ...CAMPANIA – E’ stato diffuso poco fa il consueto aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Campania. Questi i numeri di oggi: Positivi del giorno: 1.132 (di cui 1 caso identificato da test antigenico ...