Covid, i ristoratori di Chiaia: "Ai baretti più agenti di polizia che clienti" (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Nella serata di ieri abbiamo assistito a un dispiegamento delle forze dell'ordine nel quadrilatero dei baretti di Chiaia senza precedenti. C'erano più agenti di polizia che clienti, scene che purtroppo avvengono solo in questa zona, basta procedere centinaia di metri ed esistono quartieri franchi, dove la legge è un optional e nessuno si cura di effettuare controlli". Queste le parole di Aldo Maccaroni, presidente dell'Associazione Chiaia Night, realtà associativa che unisce alcuni gestori dei baretti di Chiaia a Napoli. "Per quanto apprezziamo il lavoro delle forze dell'ordine – spiega Maccaroni – è indubbio che quello che avviene davanti ai nostri bar è alquanto anomalo. Schieramenti che non si vedono nemmeno in ...

