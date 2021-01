Conegliano-Perugia: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Imoco Volley Conegliano ospita la Sir Safety Conad Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming il match valido per la sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. Le Pantere vogliono rimanere a punteggio pieno e vincere la diciottesima partita di campionato. Si tratterà di una sfida “in famiglia”, che vedrà per la prima volta avversari Davide Mazzanti e Daniele Santarelli, rispettivamente primo e secondo allenatore dell’Imoco tra il 2015 e il 2017. Mazzanti è arrivato sulla panchina di Perugia a fine 2020 nel tentativo di far cambiare rotta alla squadra, al momento ultima in classifica. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Imoco Volleyospita la Sir Safety Conad: eccoe come vedere inTV eil match valido per la sesta giornata di ritorno della regular season diA1. Le Pantere vogliono rimanere a punteggio pieno e vincere la diciottesima partita di campionato. Si tratterà di una sfida “in famiglia”, che vedrà per la prima volta avversari Davide Mazzanti e Daniele Santarelli, rispettivamente primo e secondo allenatore dell’Imoco tra il 2015 e il 2017. Mazzanti è arrivato sulla panchina dia finenel tentativo di far cambiare rotta alla squadra, al momento ultima in classifica. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA ...

