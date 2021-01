Bruno Fernandes risponde a Klopp | “Tanti rigori? È normale con i nostri attaccanti”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) “Molte volte sento le persone parlare deiche hanno fischiato a favore del Manchester United. Ma sinceramente non mi interessa. Non mi concentro su quello che dicono le persone“., trequartista del Manchester United, rispedisce le accuse al mittente. In casa Red Devils hanno fatto infuriare (e non poco) le recenti dichiarazioni del tecnico del Liverpool Jurgensecondo cui il Manchester usufruirebbe di un numero eccessivo di. E al Mirror, proprio in occasione della super sfida tra United e Liverpool, arriva la risposta del fantasista portoghese. “Noi abbiamo dei giocatori d’attacco in avanti davvero rapidi. Abbiamo Martial che in area è davvero rapido e intelligente, uno dei migliori in area secondo me. Poi c’è Rashford. Anche lui può spostare la ...