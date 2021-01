Beccati a rubare da Cisalfa: arrestati due giovani ladri (Di sabato 16 gennaio 2021) Attorno alle ore 20 circa di venerdì, a Castelfranco Veneto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di tentato furto aggravato, un 21enne ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Attorno alle ore 20 circa di venerdì, a Castelfranco Veneto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di tentato furto aggravato, un 21enne ...

ilbassanese : Beccati a rubare da Cisalfa: arrestati due giovani ladri - KiaraKdaAllOut : @matteosalvinimi Negli altri paesi quelli che al governo vengono beccati rubare o sparare cazzate sugli altri gover… - resistenzasvran : 3 romeni e un marocchino: beccati a rubare in una villa di Cerveteri, tutti in manette - bladistic : @LorenzoCast89 @FrMaselli Perché siete disonesti intellettualmente? A parte che si sono dimessi perché beccati a r… - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: 3 romeni e un marocchino: beccati a rubare in una villa di Cerveteri, tutti in manette -

Ultime Notizie dalla rete : Beccati rubare Un minorenne e una ragazza incinta "beccati" a rubare in appartamento TriestePrima Torino – Sfascia con la pala il portone di un asilo per rubare: beccato dai custodi, arrestato

E’ quasi mezzanotte in via Lanzo e i custodi dell’istituto scolastico materno Klain, residenti in una dimora attigua all’edificio, sentono improvvisamente l’inconfondibile rumore di vetri che si infra ...

Avellino, la polizia becca 4 giovani autori di furto in un supermercato

Vasta operazione di controllo del territorio messa in campo dalla Questura di Avellino che ha portato alla denuncia di sei persone. La squadra volanti, nel corso dei controlli, ha beccato ...

E’ quasi mezzanotte in via Lanzo e i custodi dell’istituto scolastico materno Klain, residenti in una dimora attigua all’edificio, sentono improvvisamente l’inconfondibile rumore di vetri che si infra ...Vasta operazione di controllo del territorio messa in campo dalla Questura di Avellino che ha portato alla denuncia di sei persone. La squadra volanti, nel corso dei controlli, ha beccato ...