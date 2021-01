Wikipedia compie 20 anni: 10 cose che forse non sai sulla più grande enciclopedia del web (Di venerdì 15 gennaio 2021) Wikipedia (Getty Images)E sono 20. Il 15 gennaio 2021 Wikipedia compie vent’anni. Che tradotti in numeri fanno 52 milioni di pagine, 40 milioni di iscritti e 307 edizioni nate più o meno a ridosso di quella avviata nel 2001, con cui il web cominciò a coltivare l’ambizione della conoscenza enciclopedica diffusa. Obiettivo raggiunto, visto che Wikipedia oggi con 1,5 miliardi di visitatori mensili occupa saldamente la 13esima posizione tra i siti più cliccati al mondo. E questa non l’unica curiosità. Nupedia Wikipedia è nota come l’enciclopedia scritta dagli stessi utenti, ma al principio non era così: Wikipedia è nata infatti come propaggine di Nupedia, un’enciclopedia digitale sviluppata dall’imprenditore Jimmy Wales e dal filosofo ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021)(Getty Images)E sono 20. Il 15 gennaio 2021vent’. Che tradotti in numeri fanno 52 milioni di pagine, 40 milioni di iscritti e 307 edizioni nate più o meno a ridosso di quella avviata nel 2001, con cui il web cominciò a coltivare l’ambizione della conoscenza enciclopedica diffusa. Obiettivo raggiunto, visto cheoggi con 1,5 miliardi di visitatori mensili occupa saldamente la 13esima posizione tra i siti più cliccati al mondo. E questa non l’unica curiosità. Nupediaè nota come l’scritta dagli stessi utenti, ma al principio non era così:è nata infatti come propaggine di Nupedia, un’digitale sviluppata dall’imprenditore Jimmy Wales e dal filosofo ...

