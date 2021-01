Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)15 GENNAIOORE 19.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO NELLE DUE DIUREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE TOR LUPARA CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA ...