Vaccini, Pfizer rallenta le consegne: all’Italia un terzo di dosi in meno. Arcuri: “Decisione grave, pronti a tutelarci in ogni sede” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da lunedì Pfizer “consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno” rispetto a quanto avvenuto finora. È l’effetto del rallentamento nella distribuzione del farmaco anti-Covid in tutta Europa deciso nelle ultime ore dalla casa farmaceutica. In tutta risposta, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha rilasciato un comunicato di fuoco, in cui spiega di aver appreso la notizia dalla stessa Pfizer attraverso una comunicazione “unilaterale” arrivata in giornata. Cioè non concordata con lo Stato italiano e contro la quale si riserva di agire “in tutte le sedi” per tutelare “la salute degli italiani”. Ma non è tutto. Pfizer “ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da lunedìrà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in” rispetto a quanto avvenuto finora. È l’effetto delmento nella distribuzione del farmaco anti-Covid in tutta Europa deciso nelle ultime ore dalla casa farmaceutica. In tutta risposta, il commissario all’emergenza Domenicoha rilasciato un comunicato di fuoco, in cui spiega di aver appreso la notizia dalla stessaattraverso una comunicazione “unilaterale” arrivata in giornata. Cioè non concordata con lo Stato italiano e contro la quale si riserva di agire “in tutte le sedi” per tutelare “la salute degli italiani”. Ma non è tutto.“ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in ...

