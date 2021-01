Taranto, morì a 5 anni di cancro al cervello: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo. “Malattia causata da polveri dell’acciaieria” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono state le emissioni velenose dell’ex Ilva di Taranto a causare la morte del piccolo Lorenzo Zaratta, ucciso il 30 luglio 2014 da un tumore al cervello. Ne è convinta la procura di Taranto che ha chiuso l’inchiesta sulle cause della Malattia di Lorenzo e ha iscritto nel registro degli indagati 9 dirigenti che guidavano la fabbrica negli anni della gestione Riva. L’accusa è di omicidio colposo: secondo i pubblici ministeri Remo Epifani e Mariano Buccoliero, i dirigenti ”consentivano la dispersione di polveri e sostanze nocive provenienti dalle lavorazioni delle Aree: Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Acciaierie e Gestione Rottami Ferrosi dello stabilimento siderurgico, omettendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono state le emissioni velenose dell’exdia causare la morte del piccolo Lorenzo Zaratta, ucciso il 30 luglio 2014 da un tumore al. Ne è convinta la procura diche ha chiuso l’inchiesta sulle cause delladi Lorenzo e ha iscritto nel registro degliche guidavano la fabbrica neglidella gestione Riva. L’accusa è di: secondo i pubblici ministeri Remo Epifani e Mariano Buccoliero, i”consentivano la dispersione die sostanze nocive provenienti dalle lavorazioni delle Aree: Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Acciaierie e Gestione Rottami Ferrosi dello stabilimento siderurgico, omettendo ...

frenkevita : RT @fattoquotidiano: Taranto, morì a 5 anni di cancro al cervello: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo. “Malattia causata da… - Noovyis : (Taranto, morì a 5 anni di cancro al cervello: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo. “Malattia causata… - surianof : RT @fattoquotidiano: Taranto, morì a 5 anni di cancro al cervello: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo. “Malattia causata da… - fattoquotidiano : Taranto, morì a 5 anni di cancro al cervello: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo. “Malattia causata… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto morì Taranto, morì a 5 anni di cancro al cervello: 9 dirigenti ex Ilva indagati per omicidio colposo Il Fatto Quotidiano