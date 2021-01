Rudy Zerbi | il talento innato della sua compagna | ne ha fatto un lavoro meraviglioso

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi è ladel noto volto televisivo e radiofonico? Tanto per cominciare è un affermata architetta di successo, si chiama Maria Soledad Temporini e la storia d’amore conè iniziata anni fa.insieme all’amico e cantante Fabrizio Moro nel backstage di Amici 2020 (fonte immagine: Instagram)Dalla loro storia, iniziata ormai nel lontano 2012, è nato il quarto figlio del conduttore e produttore discografico. Il piccolo si chiama Leo ed è nato nel 2015.stesso ha raccontato che lui e la, prima che iniziasse la loro storia d’amore, hanno vissuto una lunga amicizia, e che in quel periodo non ha mai pensato a Maria Soledad come ad una possibile fidanzata edi vita. ...