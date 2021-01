Nel Pesarese soltanto quattro comuni Covid free | a Fano è record di contagi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) PESARO- La marcia del19 non accenna ad arretrare nella nostra Regione, che rischia, con un indice RT di 0,93 pericolosamente vicino alla linea Maginot tra zone gialle ed arancione fissata a 1 ...

viverefano : Il Covid-19 colpisce Fano, Mondolfo e Pergola: 6 nuove vittime su 10 nel pesarese. C'è anche un 60enne… - viverepesaro : Coronavirus: ancora 10 decessi nelle Marche, 6 vittime nel pesarese - RavennaFC : K-Sport entra nel team, l'azienda pesarese fornirà i sistemi GPS ai giallorossi per il prossimi 3 anni ????… - pesaronews : Lutto nel mondo della musica, morta la nota cantante pesarese Noris De Stefani - viverepesaro : Coronavirus, 18 vittime nelle Marche, 10 nel pesarese: deceduto un 55enne di Terre Roveresche… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Pesarese

L’Allianz Powervolley non si sblocca ed inciampa di nuovo nella sconfitta Non trova la vittoria l’Allianz Powervolley che, nel recupero della quarta giornata del girone di ritorno di Superlega, si arr ...PESARO- La marcia del Covid 19 non accenna ad arretrare nella nostra Regione, che rischia, con un indice RT di 0,93 pericolosamente vicino alla linea Maginot tra zone gialle ed ...