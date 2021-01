MotoGP, Marc Marquez come sta? L’evoluzione clinica è soddisfacente, ma non si conoscono i tempi di recupero (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marc Marquez come sta? Ce lo stiamo chiedendo un po’ tutti. Dopo le tre operazioni al braccio destro e la cura antibiotica a cui si sta sottoponendo per un infezione legata alla lesione, il campione spagnolo della Honda in MotoGP sta cercando in tutti i modi di recuperare, visto quanto accaduto nel 2020: la caduta nel primo round iridato a Jerez de la Frontera (Spagna) l’ha estromesso dall’intera stagione per le conseguenze sul suo fisico. E quindi Marc vuol essere della partita nel Mondiale di questa stagione. Quando? Sui tempi di recupero effettivi del centauro iberico non si hanno indicazioni. Le informazioni riguardando L’evoluzione ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)? Ce lo stiamo chiedendo un po’ tutti. Dopo le tre operazioni al braccio destro e la cura antibiotica a cui sisottoponendo per un infezione legata alla lesione, il campione spagnolo della Honda incercando in tutti i modi di recuperare, visto quanto accaduto nel 2020: la caduta nel primo round iridato a Jerez de la Frontera (Spagna) l’ha estromesso dall’interagione per le conseguenze sul suo fisico. E quindivuol essere della partita nel Mondiale di quegione. Quando? Suidieffettivi del centauro iberico non si hanno indicazioni. Le informazioni riguardando...

