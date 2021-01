Lazio Roma, Marchegiani e Ravanelli in coro: «Emozioni per tutta la vita» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marchegiani e Ravanelli hanno raccontato i loro derby tra le fila della Lazio. Ecco le parole dei due ex giocatori biancocelesti Lazio e Roma si scontrano per la gara più attesa dell’anno: il derby. Per le colonne de La Gazzetta dello Sport, Marchegiani e Ravanelli hanno raccontato le loro Emozioni ricordando la stracittadina: Marchegiani – «È una partita straordinaria per le sensazioni che trasmette. Ansie, pressioni, preoccupazioni, motivazioni: c’è tutto. E se vinci sei felice in modo esagerato, ma se perdi ti abbatti in maniera incredibile. Giocare senza pubblico renderà il derby particolare: i giocatori ne risentiranno. Pronostico? Difficile farlo. Ma vedo la Lazio con un briciolo di esperienza in più che potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021)hanno raccontato i loro derby tra le fila della. Ecco le parole dei due ex giocatori biancocelestisi scontrano per la gara più attesa dell’anno: il derby. Per le colonne de La Gazzetta dello Sport,hanno raccontato le lororicordando la stracittadina:– «È una partita straordinaria per le sensazioni che trasmette. Ansie, pressioni, preoccupazioni, motivazioni: c’è tutto. E se vinci sei felice in modo esagerato, ma se perdi ti abbatti in maniera incredibile. Giocare senza pubblico renderà il derby particolare: i giocatori ne risentiranno. Pronostico? Difficile farlo. Ma vedo lacon un briciolo di esperienza in più che potrebbe ...

MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - Roma : #Allerta #neve sul #Lazio dalle prime ore di venerdì 15 gennaio 2021 e per le successive 6–12 ore. Cosa fare in ca… - reportrai3 : Natale Di Cola, segretario Cgil Roma Lazio: 'se domani a Roma non morisse più nessuno e non ci fosse richiesta di c… - CalcioWeb : I pronostici di @CalcioWeb: si gioca la 18esima giornata del campionato di @SerieA - alinatede : RT @SaluteLazio: L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella… -