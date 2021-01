La seconda vita di Lady Isis

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Svedese di adozione, Fatin al-Mandlawi è andata a combattere in Siria con il Califfato islamico, ne ha condiviso gli eccidi ed è stata a capo di un'importante brigata. Nel 2017 ha fatto ritorno a Göteborg, dove oggi conduce un'esistenza tranquilla. Perché nel civilissimo Nord Europa il suo passato sembra non contare. La foreign fighter svedese La storia vera a cui è ispirata la serie tv Califfato Si chiama Fatin al-Mandlawi. È stata una jihadista che ha combattuto per lo Stato islamico in Siria, militando nella famigerata Brigata al-Khansa, sorta di buoncostume al femminile dell'. Come le sue compagne, ha svolto compiti di polizia, reclutamento e gestione delle foreign fighter per il Califfato. È arrivata al comando della formazione. Ha visto compiere atrocità e sevizie di ogni genere. Diceva anche di voler farsi saltare in aria… Oggi è invece una tranquilla ...