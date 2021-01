Juve, Chiesa e McKennie vedono l'Inter: lavoro a parte (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Juventus di nuovo a lavoro per preparare la sfida contro l' Inter di Conte, in programma a San Siro domenica 17 gennaio alle 20:45. I bianconeri hanno svolto una seduta mattutina, concentrandosi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lantus di nuovo aper preparare la sfida contro l'di Conte, in programma a San Siro domenica 17 gennaio alle 20:45. I bianconeri hanno svolto una seduta mattutina, concentrandosi ...

romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - FarajAs2011 : RT @romeoagresti: #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San Siro… - gianazzo : RT @romeoagresti: #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San Siro… - ChuchoCastroP : RT @ilbianconerocom: #Juve, buone notizie! #Chiesa-#McKennie ok per l'#Inter: gli assenti restano 4, per ora... - stefDidonato : RT @romeoagresti: #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San Siro… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chiesa Inter-Juve, come stanno Chiesa e McKennie? La situazione Juventus News 24 Inter-Juventus, Chiesa e McKennie si allenano in gruppo

In attesa della sfida Inter-Juventus, Federco Chiesa e Weston McKennie si sono allenati in gruppo. Ottime notizie per Pirlo che spera di schierarli domenica ...

Juventus, Chiesa e McKennie parzialmente in gruppo

: il comunicato "La Juventus, dopo i successi con Udinese, Sassuolo, Milan e Genoa che hanno aperto il 2021 continua a preparare ...

In attesa della sfida Inter-Juventus, Federco Chiesa e Weston McKennie si sono allenati in gruppo. Ottime notizie per Pirlo che spera di schierarli domenica ...: il comunicato "La Juventus, dopo i successi con Udinese, Sassuolo, Milan e Genoa che hanno aperto il 2021 continua a preparare ...