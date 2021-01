In Senato è nata una componente che ha Conte come punto di riferimento (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - È nata al Senato la componente Maie-Italia23, "per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte". Lo annuncia il Senatore Ricardo Merlo, che spiega che la componente Maie a Palazzo Madama cambia denominazione. "Non cerchiamo responsabili - sottolinea - ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, tra la crisi sanitaria che continua a mordere e quella economica che ha messo in ginocchio imprese, attività commerciali e famiglie". "Facciamo questo alla luce del sole, con ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - ÈallaMaie-Italia23, "per costruire uno spazio politico che hadiGiuseppe". Lo annuncia ilre Ricardo Merlo, che spiega che laMaie a Palazzo Madama cambia denominazione. "Non cerchiamo responsabili - sottolinea - ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficilequello che stiamo vivendo, tra la crisi sanitaria che continua a mordere e quella economica che ha messo in ginocchio imprese, attività commerciali e famiglie". "Facciamo questo alla luce del sole, con ...

