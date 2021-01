Il gruppo Rai verso un rosso di 57 milioni nel 2021

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Rai bilancio– IlRai prevede di chiudere ilcon un passivo di 57. Lo riporta il Sole 24 Ore, spiegando che il Cda di Viale Mazzini ha approvato a maggioranza (con il voto contrario dei consiglieri Rita Borioni e Riccardo Laganà) un bilancio preventivo. Bilancio che, si legge in una L'articolo

Il CdA Rai approva il budget 2021. In crescita le prospettive di ricavi pubblicitari e commerciali rispetto all’esercizio 2020 ...Previsti interventi sui costi per 70mln di euro. Per il 2021 si stima un rosso di 57mln di euro È stato approvato dal consiglio di amministrazione Rai il Budget 2021 di Gruppo, illustrato dall’amminis ...