Gianna Nannini contro la polizia

Leggi su solodonna

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella clip del brano diL’aria sta finendo, i suini vestono le divise dei agenti di. Per i sindacati è una vergogna, lei risponde stizzita, sentendosi incompresa… Nella clip del brano di, L’aria sta finendo, si vede scorrere le immagini di poliziotti con la testa da maiali, in tenuta antisommossa e con le uniformi blu in dotazione ai corpi italiani, mentre pestano un Articolo completo: dal blog SoloDonna