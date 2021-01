GF Vip | rivolta contro il prolungamento | concorrenti allo stremo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip da reality sta diventando un esperimento psicologico sulla resistenza dei, come sostengono alcuni fan adirati con la produzione. Le voci di un possibilefino al 26 febbraio non sono state accolte bene, tanto che molti utenti hanno chiesto sui social di portare a conclusione lo show Mediaset. La presa di posizione è nata soprattutto per preservare la salute mentale dei loro beniamini, chiusi nella Casa ormai da mesi. L’ultimo allungamento aveva già visto molticedere e decidere di abbandonare il GF Vip, e segni di sofferenza sembrano sempre più evidenti. Difficile che un’ulteriore proroga possa essere accettata dai, che hanno appreso l’intenzione grazie a Tommaso Zorzi, sempre più provato.del GF Vip: scatta ...

Non si può, non si può stare più in un posto del genere. Tommaso Zorzi ha chiesto in confessionale di sapere quando è prevista la conclusione: 'Io ho questa ansia, ditemi solo che finisce'. I concorre ...