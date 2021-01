Gattuso non ha più la maggioranza, è necessario l’intervento di Mastella (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giornate uggiose, mare crudele, crisi e bisi allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere nel distanziamento degli eccellenti tifosi azzurri dal Napoli traballante in zona gialla, che prevede un più efficace gioco senza palla, e a rischio di zona arancione dove è vietato perdere l’ultimo pallone. La crisi è aperta, c’è, informa Pasquale Pazienza giornalista on-line. Gattuso non ha più la maggioranza, sottolinea Corraducciobello giornalaio con edicola in piazza Sannazaro. Sentite a me, invoca don Ciccio portiere di palazzo, ci vuole Mastella. Che cosa intendete dire, interroga Gennaro Piromallo salumiere. A questo punto, precisa don Ciccio portiere di palazzo, devono intervenire gli andanti responsabili, i costruttori, i volta-palloni e Mastella sa come si fa. Dico di più, interviene Salvatore pittore di alici, per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giornate uggiose, mare crudele, crisi e bisi allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere nel distanziamento degli eccellenti tifosi azzurri dal Napoli traballante in zona gialla, che prevede un più efficace gioco senza palla, e a rischio di zona arancione dove è vietato perdere l’ultimo pallone. La crisi è aperta, c’è, informa Pasquale Pazienza giornalista on-line.non ha più la, sottolinea Corraducciobello giornalaio con edicola in piazza Sannazaro. Sentite a me, invoca don Ciccio portiere di palazzo, ci vuole. Che cosa intendete dire, interroga Gennaro Piromallo salumiere. A questo punto, precisa don Ciccio portiere di palazzo, devono intervenire gli andanti responsabili, i costruttori, i volta-palloni esa come si fa. Dico di più, interviene Salvatore pittore di alici, per ...

sechesi : Giusto tre giorni fa Gattuso spiegava come non avesse voluto togliere Maksimovic perché “mi andava in down e lo per… - annatrieste : Gattuso deve far capire a Rrahmani che fin quando non te ne vai alla Juve urlando ES TU COLPA noi napoletani perdon… - napolista : #Gattuso non ha più la maggioranza, è necessario l’intervento di #Mastella Allo Chalet Mergellina. Devono interven… - Salvato95551627 : RT @CalcioNapoli24: - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Lippi su Gattuso: 'Sa gestire la squadra, non è solo rabbia e grinta' - -