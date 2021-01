Galli: “Il sistema a colori non ha funzionato, riaperture frettolose” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ai microfoni di skytg24, il professore e direttore del Reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano Massimo Galli ha spiegato perchè il sistema delle fasce non ha funzionato e come mai ci troviamo nuovamente a dover fronteggiare un aumento dei contagi. Spiega il direttore che le riaperture sono state fatte troppo precipitosamente e “prima che i parametri si consolidassero“. In effetti, prima delle riaperture natalizie avevamo assistito a un calo nella curva dei contagi, calo che ha smesso di verificarsi e che ad ora sta addirittura subendo una impennata. Osserva il direttore: “Il sistema a colori che è stato applicato, con le caratteristiche che ha avuto fino ad ora, non ha funzionato. Non ha funzionato soprattutto per ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ai microfoni di skytg24, il professore e direttore del Reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano Massimoha spiegato perchè ildelle fasce non hae come mai ci troviamo nuovamente a dover fronteggiare un aumento dei contagi. Spiega il direttore che lesono state fatte troppo precipitosamente e “prima che i parametri si consolidassero“. In effetti, prima dellenatalizie avevamo assistito a un calo nella curva dei contagi, calo che ha smesso di verificarsi e che ad ora sta addirittura subendo una impennata. Osserva il direttore: “Ilche è stato applicato, con le caratteristiche che ha avuto fino ad ora, non ha. Non hasoprattutto per ...

SkyTG24 : 'Il sistema a colori, con le caratteristiche avute finora, non ha funzionato', Massimo Galli, infettivologo dell'os… - repubblica : L'infettivologo Galli: 'Il sistema a colori? Non ha funzionato' - fattoquotidiano : Galli: “La politica fa affarucci mentre il Titanic affonda. Il sistema a colori non ha funzionato, rischio ospedali… - QuotidianPost : Galli: “Il sistema a colori non ha funzionato, riaperture frettolose” - PpPagliaro : RT @EmilioBerettaF1: Coronavirus, l'infettivologo Galli: 'Il sistema a colori in Italia non ha funzionato' -