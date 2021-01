Fisco | Cdm | via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio3

Fisco: Cdm, via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio(3) (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – Palazzo Chigi spiega che ”restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – Palazzo Chigi spiega che ”restano comunque acquisiti, per quantoene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Fisco: Cdm via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio(2) - #Fisco: #libera #decreto #cartelle - zazoomblog : Fisco: Cdm via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio - #Fisco: #libera #decreto #cartelle - TV7Benevento : Fisco: Cdm, via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio(3)... - TV7Benevento : Fisco: Cdm, via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio(2)... - TV7Benevento : **Fisco: Cdm, digital tax rinviata di un mese, versamento entro il 16 marzo**... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Cdm **Fisco: Cdm, digital tax rinviata di un mese, versamento entro il 16 marzo** - Sardiniapost.it SardiniaPost Fisco: Cdm, via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio(2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il provvedimento, inoltre, sposta al 31 gennaio 2021 ( dal 31 dicembre 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, n ...

Governo, via libera dal Consiglio dei ministri a scostamento di bilancio per 32 miliardi di euro

Via libera dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 miliardi. “In Cdm abbiamo appe ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il provvedimento, inoltre, sposta al 31 gennaio 2021 ( dal 31 dicembre 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, n ...Via libera dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 miliardi. “In Cdm abbiamo appe ...