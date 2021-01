Ds Marsiglia: “Lirola avrà un grande futuro, ottimo acquisto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pablo Longoria, ds del Marsiglia, ha parlato dell’acquisto di Pol Lirola dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Volevamo Pol in breve tempo. Lo ringrazio perché ha detto di sì fin dall’inizio, così come ringrazio la Fiorentina che ha rispettato le trattative. Cercavamo un esterno offensivo e Lirola, pur essendo giovane, è un calciatore con già tanta esperienza. avrà un grande futuro”. Foto: Twitter Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pablo Longoria, ds del, ha parlato dell’di Poldalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Volevamo Pol in breve tempo. Lo ringrazio perché ha detto di sì fin dall’inizio, così come ringrazio la Fiorentina che ha rispettato le trattative. Cercavamo un esterno offensivo e, pur essendo giovane, è un calciatore con già tanta esperienza.un”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

