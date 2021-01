Covid, De Luca: Campania prima in Europa a uscire dalla pandemia (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Il mio obiettivo è quello di fare della Campania la prima regione d’Italia e d’Europa ad uscire dall’epidemia. Voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. De Luca la definisce “una operazione di straordinaria complessità al limite della pazzia ma sono convinto che, se avremo la disponibilità di 8milioni e 400mila vaccini, siamo in grado di raggiungere questi obiettivi entro dicembre del 2021”. Scuola, esclusa l’apertura generalizzata “Nei prossimi giorni – ha detto ancora – prenderemo delle decisioni sulle scuole, non credo che andremo all’apertura generalizzata. Probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari”. Così il governatore della Campania, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Il mio obiettivo è quello di fare dellalaregione d’Italia e d’addall’epidemia. Voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle”. Così il governatore della, Vincenzo De, in diretta Facebook. Dela definisce “una operazione di straordinaria complessità al limite della pazzia ma sono convinto che, se avremo la disponibilità di 8milioni e 400mila vaccini, siamo in grado di raggiungere questi obiettivi entro dicembre del 2021”. Scuola, esclusa l’apertura generalizzata “Nei prossimi giorni – ha detto ancora – prenderemo delle decisioni sulle scuole, non credo che andremo all’apertura generalizzata. Probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari”. Così il governatore della, ...

SkyTG24 : Covid, la diretta di De Luca: “Con comportamenti irresponsabili la Campania chiude” - TgLa7 : #Covid, De Luca: in #Campania esaurite dosi vaccini, si interrompe campagna. 'Esito distribuzione sperequata fatta… - StefaniaFalone : RT @GiovaQuez: De Luca lancia la sfida: 'Campania prima regione d'Italia e d'Europa Covid free. Voglio che ci impegniamo in una sfida quasi… - dantonio_luca : RT @lemon_stra: Il 2020 è stato l’anno delle parole con 5 lettere che terminano con una consonante. Covid Virus Alcol - casertafocus : PARLA DE LUCA – No alla riapertura di tutte le scuole, prima lo screening di massa. Puntiamo ad essere la prima reg… -