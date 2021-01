Coronavirus, Arcuri: “Patentino vaccinale? Buona idea per tornare alle attività al più presto. Aspetto decisione definitiva” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La piattaforma informatica nazionale per il vaccino è capace di “trasformare uno spettro di informazioni disponibili e penso che l’idea di un Patentino vaccinale per rilanciare il ritorno alle attività al più presto non sia una cattiva idea. Aspetto che ci sia una decisione definitiva su questo”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri. nel corso della consueta conferenza stampa, per fare il punto sulla campagna vaccinale anti Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) La piattaforma informatica nazionale per il vaccino è capace di “trasformare uno spettro di informazioni disponibili e penso che l’di unper rilanciare il ritornoal piùnon sia una cattivache ci sia unasu questo”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico. nel corso della consueta conferenza stampa, per fare il punto sulla campagnaanti Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Coronavirus, il punto del commissario Arcuri - globne : Coronavirus, Arcuri: “Patentino vaccinale? Buona idea per tornare alle attività al più presto. Aspetto decisione de… - Giacometta3 : RT @Open_gol: Un patentino per rilanciare un rapido ritorno alle attività? Per il commissario è una buona idea - Open_gol : Un patentino per rilanciare un rapido ritorno alle attività? Per il commissario è una buona idea - RainNoise : RT @AndrewMari1988: Tutti indignati per la frase di #Arcuri sul #DerbyDellaCapitale. Dove eravate quando #Burioni per mesi, parlando di #Co… -