Cipe Lazio | sosteniamo famiglie in difficoltà con Sant’Egidio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Al via l’edizione 2021 di ‘aiuta’, l’iniziativa di solidarieta’ dei medici della Confederazione italiana dei pediatri () del, in collaborazione con Carrefour e la Comunita’ di, per supportare lein difficolta’ economiche. Abbiamo scelto l’inizio del nuovo anno per ripartire con la donazione di derrate alimentari con l’obiettivo di dare continuita’ all’opera di supporto verso nuclei familiari bisognosi di cibo, scavalcando la fase natalizia piu’ congestionata di donazioni.” “È necessario aiutare tutto l’anno, con costanza e programmazione, in modo che la mano tesa verso il prossimo in difficolta’ si mantenga stabile. Le derrate che abbiamo recapitato averranno smistate in pacchi spesa con particolare riguardo all’eta’ e alle ...

Jenni79430950 : RT @talismanogiada: #renzivergognati Report : Regione Lazio, ha finanziato Di Lorenzo con 16 milioni di euro, CIPE con 11 milioni di euro +… - ossimorobiondo : RT @talismanogiada: #renzivergognati Report : Regione Lazio, ha finanziato Di Lorenzo con 16 milioni di euro, CIPE con 11 milioni di euro +… - ADeborahF : RT @talismanogiada: #renzivergognati Report : Regione Lazio, ha finanziato Di Lorenzo con 16 milioni di euro, CIPE con 11 milioni di euro +… - GeaPilato : RT @talismanogiada: #renzivergognati Report : Regione Lazio, ha finanziato Di Lorenzo con 16 milioni di euro, CIPE con 11 milioni di euro +… - Mirandola59 : RT @talismanogiada: #renzivergognati Report : Regione Lazio, ha finanziato Di Lorenzo con 16 milioni di euro, CIPE con 11 milioni di euro +… -

Ultime Notizie dalla rete : Cipe Lazio

RomaDailyNews

"Al via l'edizione 2021 di 'Cipe aiuta', l'iniziativa di solidarietà dei medici della Confederazione italiana dei pediatri del Lazio, in collaborazione con Carrefour e la Comunità di Sant'Egidio, per ...OSTERIA NUOVA (RM) -Rotatoria per la moderazione del traffico all’incrocio tra via Braccianese, via Santa Maria di Galeria e via della Stazione di Cesano necessaria per contrastare il gran numero di i ...