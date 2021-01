Amici: Alessandra Celentano caccia Elena D’Amario dalla sala prove – VIDEO (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ad Amici le lezioni sono ricominciate dopo la pausa natalizia e la corsa verso al serale sta caricando gli allievi di maggiori aspettattive e pressioni. Durante la puntata odierna, la ballerina Rosa Di Grazia – sostenuta da Lorella Cuccarini, ma osteggiata invece da Alessandra Celentano – ha fatto il suo ingresso nella sala prove per la lezione di danza classica. Immediata è arrivata la critica dell’insegnante Celentano che ha invitato la giovane allieva a cambiarsi, non essendo il suo abbigliamento consono per il luogo. La lezione, però, si rivela più ostica del previsto per Rosa che non riesce a mettere in atto le correzioni della maestra che, ad ogni piè sospinto, le fa notare tutti gli errori e le imperfezioni. In soccorso di Rosa arriva però Elena ... Leggi su trendit (Di venerdì 15 gennaio 2021) Adle lezioni sono ricominciate dopo la pausa natalizia e la corsa verso al serale sta caricando gli allievi di maggiori aspettattive e pressioni. Durante la puntata odierna, la ballerina Rosa Di Grazia – sostenuta da Lorella Cuccarini, ma osteggiata invece da– ha fatto il suo ingresso nellaper la lezione di danza classica. Immediata è arrivata la critica dell’insegnanteche ha invitato la giovane allieva a cambiarsi, non essendo il suo abbigliamento consono per il luogo. La lezione, però, si rivela più ostica del previsto per Rosa che non riesce a mettere in atto le correzioni della maestra che, ad ogni piè sospinto, le fa notare tutti gli errori e le imperfezioni. In soccorso di Rosa arriva però...

