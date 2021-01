Traffico Roma del 14-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla diramazione dinord code per lavori tra Fianono e Ponzanono verso Firenze sulla via Tiberina code per incidente all’altezza di via Pian dell’Olmo ci troviamo Proprio in prossimità della diramazione dinord nella zona di piazzale Flaminio rallentato il Lungotevere Arnaldo da Brescia all’altezza del Lungotevere delle Navi a causa di una ve lo fermo in panne sulla tangenziale code per incidente da Corso Francia a viale della Moschea verso San Giovanni in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione ...