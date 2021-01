Traffico Roma del 14-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati Sono in corso i lavori di riqualificazione e manutenzione del viadotto della Magliana ilviaggia su una singola corsia a partire via della Magliana verso l’Eur è da viale del pattinaggio invece Verso il raccordo anulare per questo si formano code nelle due direzioni il termine dei lavori è previsto per il prossimo 27 gennaio lavori anche nel quartiere Fleming in via Alessandro Fleming all’altezza di via Vincenzo Tiberio possibili disagi per illocale scudo invece per incidente via di Boccea all’altezza di via Federico Galeotti ed anche in zona Ottavia Ci sono code per un incidente in viale Zeno rallentamenti infine a Centocelle in via delle Robinie anche qui per incidente all’incrocio con via dei Castani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...