Tra Diletta Leotta e Can Yaman spunta Ibrahimovic: il triangolo si fa bollente (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman o Ibrahimovic? Dopo la fine della storia d’amore con Daniele Scardina, Diletta Leotta è tornata al centro del gossip rosa per una serie di avvistamenti più o meno sospetti con due volti noti dello showbiz e del calcio: parliamo del divo turco Can Yaman e di Zlatan Ibrahimovic, ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire le tappe. Il settimanale Oggi ha fatto sapere che il campione rossonero avrebbe trascorso il capodanno a casa della conduttrice di DAZN dando adito alle voci che i due avrebbero già avuto modo di conoscersi dopo aver girato, qualche mese fa, uno spot sul mondo del fitness. LEGGI ANCHE: — Ibrahimovic bacchetta Diletta Leotta: il commento che non è passato ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 gennaio 2021)e Can? Dopo la fine della storia d’amore con Daniele Scardina,è tornata al centro del gossip rosa per una serie di avvistamenti più o meno sospetti con due volti noti dello showbiz e del calcio: parliamo del divo turco Cane di Zlatan, ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire le tappe. Il settimanale Oggi ha fatto sapere che il campione rossonero avrebbe trascorso il capodanno a casa della conduttrice di DAZN dando adito alle voci che i due avrebbero già avuto modo di conoscersi dopo aver girato, qualche mese fa, uno spot sul mondo del fitness. LEGGI ANCHE: —bacchetta: il commento che non è passato ...

thequeen1607 : RT @myangels1d: Sono l'unica che anche se questa cosa tra Can e Diletta fosse vera se ne sbatte? Cioè, è la sua vita privata e dovremmo seg… - soldatoassolato : RT @itciccio: Magari Diletta Leotta e Can Yaman volevano farsi delle sane trombate tra bellissimi e la stampa italiana subito: INNAMORATI P… - VarottiPaola : - LavHazza1 : Si ma raga Diletta Leotta e Can Yaman no ah. No non lo accetto. Ma scherziamo? No posso crederci giuro. Ma si può?… - MichelaBarbara : @soniall70 @merycandem Dice : Ibra & Leotta la prima coppia del 2021. Mentre impazza il gossip tra Diletta e Can Ya… -