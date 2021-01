Tempesta d’Amore trama di sabato 16 gennaio 2021, Paul riceve un due di picche? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paul cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Michelle, ma la donna metterà dei paletti dicendogli di non avere intenzione di iniziare una relazione con un collega. Infatti, durante la puntata di Tempesta d’Amore di sabato 16 gennaio 2021, vedremo che la ragazza otterrà il lavoro, ma, alla fine, cederà alle avance del ragazzo? Puntata di Tempesta d’Amore, Amelie vuole scoprire a chi appartiene il cuore di Tim Dalla puntata di Tempesta d’Amore di sabato 16 gennaio 2021, vedremo che Nero sarà in via di guarigione e Tim e Amelie veglieranno su di lui nella stalla per tutta la notte. La Limbach proverà anche a indagare sui sentimenti del ragazzo: a chi appartiene il suo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021)cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Michelle, ma la donna metterà dei paletti dicendogli di non avere intenzione di iniziare una relazione con un collega. Infatti, durante la puntata didi16, vedremo che la ragazza otterrà il lavoro, ma, alla fine, cederà alle avance del ragazzo? Puntata di, Amelie vuole scoprire a chi appartiene il cuore di Tim Dalla puntata didi16, vedremo che Nero sarà in via di guarigione e Tim e Amelie veglieranno su di lui nella stalla per tutta la notte. La Limbach proverà anche a indagare sui sentimenti del ragazzo: a chi appartiene il suo ...

tempesta_quiete : RT @danabi_b: Lascia la fretta Fermiamo il tempo io e te in questo mattino d'inverno Lascia che il mondo resti fuori questa stanza Ascolta… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: ANDRÉ lascia LINDA! - #Tempesta #d’amore #anticipazioni - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 16 al 22 gennaio 2021: attimi di tensione al Furstenhof - PasqualeTotaro : RT @Gabbianella62: Non chiedere grazia di volo all'uccello ferito, non chiedere fiori all'arbusto dai ramo stroncati, non chiedere riso di… - Alice70A : RT @Gabbianella62: Non chiedere grazia di volo all'uccello ferito, non chiedere fiori all'arbusto dai ramo stroncati, non chiedere riso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’Amore Tempesta d'amore | anticipazioni italiane | Bela rischia la vita per Lucy | che decide di sposarlo! Zazoom Blog