Sulla Tv di Teheran le immagini di un sottomarino Usa

(Di giovedì 14 gennaio 2021) I media iraniani hanno mostrato filmati di undella US Navy, riprese presumibilmente nell’area dello Stretto di Hormuz, dove la marina della Repubblica islamica era impegnata in un’esercitazione di addestramento. Il filmato, condiviso sui social media dall’account Twitter @AuuroraIntel (che pubblica informazioni open-source sulle dinamiche dell’area), è stato ripreso da un elicottero Sea King iraniano. Sembra mostrare unmissilistico da crociera della Classe Ohio (SSGN) navigare a quota periscopio, e date le informazioni disponibili e rese pubbliche qualche settimana fa dalla Quinta Flotta americana, dovrebbe trattarsi dello “USS Georgia”. Footage of the reported “foreign submarine” that entered the #Iranian Navy’s exercise area earlier today. Cc @CovertShores and other sub folks. pic.twitter.com/167H8r7ap4 — Aurora Intel ...