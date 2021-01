Sky: Osimhen si sente meglio, il rientro è vicino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Procede bene, il recupero dall’infortunio di Victor Osimhen. Sky Sport fa sapere che l’attaccante si sente molto meglio e in attesa che si negativizzi dal coronavirus si sta allenando in casa. Ma il rientro è vicino e non appena sarà possibile, sarà visitato per avere un quadro più definito della situazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Procede bene, il recupero dall’infortunio di Victor. Sky Sport fa sapere che l’attaccante simoltoe in attesa che si negativizzi dal coronavirus si sta allenando in casa. Ma ile non appena sarà possibile, sarà visitato per avere un quadro più definito della situazione. L'articolo ilNapolista.

