Renzi lascia Conte col cerino in mano. (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Redazione. Chi pensava che Matteo Renzi bluffasse, si sbagliava di grosso. Dimissioni per le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti e per... Leggi su freeskipper (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Redazione. Chi pensava che Matteobluffasse, si sbagliava di grosso. Dimissioni per le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti e per...

freeskipperIT : @matteorenzi apre la #CrisidiGoverno e lascia @GiuseppeConteIT col cerino in mano. - Emiliano_2772 : E molti gioivano che il 2020 fosse finito... poi arrivò Renzi per ricordarci che, come il covid, lascia effetti collaterali lungo tempo - freeskipperIT : #CrisidiGoverno #Renzi lascia #Conte col cerino in mano. - _vi_di : RT @Tremenoventi: Sarebbe un finale perfetto vedere Renzi che lascia la politica per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriere da meme - trono50 : @Gladys82012839 @TeresaBellanova @teresabellanova Dire-non fare- baciare Quello che dice un'adepta di #Renzi lascia il tempo che trova. -