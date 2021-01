(Di giovedì 14 gennaio 2021) commenta Ansa 'Nulla può far dimenticare che la società Autostrade che gestiva ilal momento del crollo èaldella gestione del tratto e del nuovoSan Giorgio, anzi ...

INapodano : RT @CorsampAlive: @RadioSavana Scandaloso. Senza dimenticare che i Benetton sono degli assassini e il loro posto è la galera. Sul Ponte Mor… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ponte Morandi, famiglie vittime: Aspi ancora al timone, continua a lucrare #pontemorandi - MaffeoDaniela : RT @Ambrakey1: @graziano_delrio Lei però ne stia fuori per piacere, abbiamo visto come è finita con il ponte Morandi. 43 morti... - MaffeoDaniela : RT @Delafuente1971: @graziano_delrio Se avesse parlato lei con 2 bravi costruttori prima della caduta del ponte Morandi, probabilmente, 43… - jobwithinternet : RT @CorsampAlive: @RadioSavana Scandaloso. Senza dimenticare che i Benetton sono degli assassini e il loro posto è la galera. Sul Ponte Mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi

LaVoceDiGenova.it

"Nulla puo' far dimenticare che la società concessionaria Autostrade Spa che gestiva il ponte Morandi al momento del crollo è ancora al timone della gestione del tratto e del nuovo ponte San Giorgio, ..."Nulla può far dimenticare che la società Autostrade che gestiva il ponte Morandi al momento del crollo è ancora al timone della gestione del tratto e del nuovo ponte San Giorgio, anzi sembra in ottim ...